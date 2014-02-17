Петербургские автомобилисты стали реже нарушать правила стоянки во дворах

За половину текущего года действующие запреты нарушили 13,5 тыс. водителей.

В Петербурге снизилось число нарушений правил парковки во дворах. За этим следят с 2022 года сотрудники учреждения "Управление по мониторингу" и инспекторы Государственной административно-технической инспекции.

За половину текущего года действующие запреты нарушили 13,5 тыс. водителей, в 2024 году за этот же период количество приближалось к 17 тыс. нарушений.

Неукоснительное соблюдение водителями установленных петербургским законодательством запретов позволяет сохранить благоустройство дворов и повысить комфорт городской среды для всех жителей. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга пресекли более 8 тыс. попыток уклонения от платы за парковку.

Фото: Piter.TV