В центре Петербурга пресекли более 8 тыс. попыток уклонения от платы за парковку

Также инспекторами пешеходных рейдов выявлено 646 фактов неправильной парковки авто, не внесенных в Федеральный реестр лиц с инвалидностью, на специальных местах для водителей-инвалидов и сопровождающих их лиц.

Комитет по транспорту Северной столицы проинформировал, что сотрудниками отдела контроля Городского центра управления парковками было зафиксировано 8378 эпизодов сокрытия номеров машин в центральной части Петербурга с начала 2025 года. Все препятствия, затрудняющие фиксацию правонарушений, были ликвидированы, а автовладельцам, уклонявшимся от оплаты стоянки, выписаны штрафы размером три тысячи рублей каждый.

Также инспекторами пешеходных рейдов выявлено 646 фактов неправильной парковки авто, не внесенных в Федеральный реестр лиц с инвалидностью, на специальных местах для водителей-инвалидов и сопровождающих их лиц.

Документы о выявленных нарушениях переданы сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер административного воздействия. За указанный период проведена свыше трех тысяч разъяснительных бесед с водителями по вопросам соблюдения норм и правил парковки.

Ранее мы сообщили о том, что новые тарифы на платную парковку запустят в Петербурге.

Фото: Piter.TV