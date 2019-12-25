Новые тарифы на платную парковку запустят в Петербурге

Специалистам предстоит выявить главные критерии, оказывающие влияние на формирование тарифов, и подробно обосновать применение расчетных коэффициентов.

Северная столица приступила к изучению вопросов ценообразования на платных парковочных местах, объявив конкурс на выполнение соответствующих работ. Данная информация размещена на официальном портале госзакупок.

Исполнителем проекта выступает Центр управления парковочным пространством города. Тендеры на оказание указанных услуг были проведены в конце мая, начальная сумма контракта составила 700 тысяч рублей.

Победившая компания предложила существенно меньшую цену — 574 тысячи рублей. Ей поручено создание методики определения стоимости стоянки транспортных средств.

Специалистам предстоит выявить главные критерии, оказывающие влияние на формирование тарифов, и подробно обосновать применение расчетных коэффициентов.

Работа будет проведена отдельно для нескольких центральных районов Петербурга: Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского. Для каждого из них разработают индивидуальные подходы к установлению стоимости парковочного пространства.

Ранее мы сообщили о том, что стоянки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили свыше 130,5 тыс. авто.

Фото: Piter.TV