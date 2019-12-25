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Стоянки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили свыше 130,5 тыс. авто
Сегодня, 13:07
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Стоянки у Московского и Ладожского вокзалов обслужили свыше 130,5 тыс. авто

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Платной парковкой около Московского воспользовались за четыре месяца более 101,7 тыс. владельцев машин.

Стоянки возле Московского и Ладожского вокзалов в Петербурге обслужили с начала 2025 года свыше 130,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в ОЖД 29 мая. 

Платной парковкой у Московского вокзала воспользовались за четыре месяца более 101,7 тыс. владельцев машин, около Ладожского – свыше 28,8 тыс. человек. 

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты ГАТИ Петербурга сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки во дворах. Была проанализирована информация, которую присылают жители в специальный сервис. Водителей привлекают к ответственности за парковку на газоне, перегораживание контейнерных площадок и парадных, размещение машин на эксплуатационной маркировке. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: вокзалы, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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