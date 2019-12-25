  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты ГАТИ Петербурга сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки во дворах
Сегодня, 10:28
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты ГАТИ Петербурга сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки во дворах

0 0

Была проанализирована информация о нарушениях, которую присылают жители в специальный сервис.

Специалисты сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки. Об этом сообщили 27 мая в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Была проанализирована информация о нарушениях, которую присылают жители в специальный сервис. Так выбрали преимущественно те локации, где нарушают правила парковки во дворах в ночное время и рано утром. 

С начала мая, как стал позволять световой день, по этим маршрутам ведется постоянный контроль в ночное время суток. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Нарушителей привлекают к ответственности за стоянку на газоне, перегораживание контейнерных площадок и парадных, размещение машин на эксплуатационной маркировке. 

Ранее стало известно, сколько петербуржцев пользуются платными парковками в центре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати петербурга, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии