Специалисты ГАТИ Петербурга сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки во дворах

Была проанализирована информация о нарушениях, которую присылают жители в специальный сервис.

Специалисты сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки. Об этом сообщили 27 мая в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Была проанализирована информация о нарушениях, которую присылают жители в специальный сервис. Так выбрали преимущественно те локации, где нарушают правила парковки во дворах в ночное время и рано утром.

С начала мая, как стал позволять световой день, по этим маршрутам ведется постоянный контроль в ночное время суток. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Нарушителей привлекают к ответственности за стоянку на газоне, перегораживание контейнерных площадок и парадных, размещение машин на эксплуатационной маркировке.

Ранее стало известно, сколько петербуржцев пользуются платными парковками в центре.

Фото: Piter.TV