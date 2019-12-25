Специалисты ГАТИ Петербурга сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки во дворах

Специалисты сформировали "ночные" маршруты, чтобы выявлять нарушения правил стоянки. Об этом сообщили 27 мая в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Была проанализирована информация о нарушениях, которую присылают жители в специальный сервис. Так выбрали преимущественно те локации, где нарушают правила парковки во дворах в ночное время и рано утром.
С начала мая, как стал позволять световой день, по этим маршрутам ведется постоянный контроль в ночное время суток.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Нарушителей привлекают к ответственности за стоянку на газоне, перегораживание контейнерных площадок и парадных, размещение машин на эксплуатационной маркировке.
Ранее стало известно, сколько петербуржцев пользуются платными парковками в центре.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все