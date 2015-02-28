Стало известно, сколько петербуржцев пользуются платными парковками в центре

Основная масса автовладельцев, около 82,5 тысяч человек, проживают непосредственно в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, где действует зона платной парковки.

Платные парковки в центральной части Санкт-Петербурга ежедневно пользуются более 120 тысяч автомобилистов, обладающих соответствующими разрешительными документами. Основная масса автовладельцев, около 82,5 тысяч человек, проживают непосредственно в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, где действует зона платной парковки, пишет "Петербургский дневник".

Около 26 тысяч многодетных семей и более четырех тысяч владельцев электрокаров получили возможность бесплатно пользоваться паркингом в центре города. Специальные разрешения были выданы также примерно шести тысячам автомобилей специального назначения и 28 автомобилям Героев России.

Дополнительно жителям других районов предоставляется доступ к покупке свыше полутора тысяч месячных и годовых абонементов, позволяющих пользоваться парковкой без проживания в пределах зоны платной стоянки.

Весной текущего года губернатор Александр Беглов принял решение расширить перечень льгот для многодетных семей, подписав распоряжение, согласно которому бесплатное разрешение на парковку смогут получать родители, чей старшему ребенку исполнилось менее 23 лет и он проходит очное обучение. До этого правом пользовались лишь семьи с несовершеннолетними детьми.

Для подробной консультации по вопросам оформления парковочных документов граждане могут обратиться на официальные ресурсы Комитета по транспорту и Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга либо позвонить по телефону горячей линии: 417-50-00.

Ранее мы сообщили о том, что комтранс Петербурга анонсировал повышение цен на парковку.

Фото: Piter.TV