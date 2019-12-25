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Норвегия намерена отказать во въезде спортсменам из России и Белоруссии
Сегодня, 9:10
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Норвегия намерена отказать во въезде спортсменам из России и Белоруссии

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Изменения вступят в силу в ближайшее время.

Власти из Осло пригрозили высылкой российских и белорусских профессиональных спортсменов в случае, если иностранцы будут приезжать в страну для участия в международных соревнованиях на территорию европейской страны. Соответствующие данные опубликованы официальными представителями норвежского кабинета министров в пресс-релизе. Известно, что задача и контроль за ситуацией возложена на министерство по юстиции и общественной безопасности, также поручение дано Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции.

.... Поручит .... высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал <...>, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. 

пресс-релиз правительства Норвегии

Премьер Норвегии заявил о новом шаге в отношении России.

Фото: Magnific (natanaelginting)

Теги: норвегия
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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