Норвегия намерена отказать во въезде спортсменам из России и Белоруссии

Изменения вступят в силу в ближайшее время.

Власти из Осло пригрозили высылкой российских и белорусских профессиональных спортсменов в случае, если иностранцы будут приезжать в страну для участия в международных соревнованиях на территорию европейской страны. Соответствующие данные опубликованы официальными представителями норвежского кабинета министров в пресс-релизе. Известно, что задача и контроль за ситуацией возложена на министерство по юстиции и общественной безопасности, также поручение дано Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции.

.... Поручит .... высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал <...>, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. пресс-релиз правительства Норвегии

Премьер Норвегии заявил о новом шаге в отношении России.

Фото: Magnific (natanaelginting)