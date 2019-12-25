Норвегия намерена отказать во въезде спортсменам из России и Белоруссии

Власти из Осло пригрозили высылкой российских и белорусских профессиональных спортсменов в случае, если иностранцы будут приезжать в страну для участия в международных соревнованиях на территорию европейской страны. Соответствующие данные опубликованы официальными представителями норвежского кабинета министров в пресс-релизе. Известно, что задача и контроль за ситуацией возложена на министерство по юстиции и общественной безопасности, также поручение дано Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции.
.... Поручит .... высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал <...>, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях.
пресс-релиз правительства Норвегии
Премьер Норвегии заявил о новом шаге в отношении России.
Фото: Magnific (natanaelginting)
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