Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил еще один телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление западной аудитории сделали журналисты телеканала NRK. Иностранный чиновник из Осло ответил на вопрос СМИ, связанный с критикой премьер-министра Дании Метте Фредериксен общения норвежского и финского политиков с Кремлем.
Я очень рад, что Норвегия и Финляндия провели этот разговор, и я не исключаю, что у нас будет еще один разговор.
Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии
Иностранный политический деятель подчеркнул, что что выступает за диалог с Москвой. В конце октября глава нашего государства провел телефонный разговор со Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Такой звонок состоялся по инициативе властей Хельсинки и Осло.
Премьер Норвегии призвал Европу к переговорам с Россией.
Фото: YouTube / Arbeiderpartiet
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