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Премьер Норвегии заявил о новом шаге в отношении России
Сегодня, 11:56
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Премьер Норвегии заявил о новом шаге в отношении России

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Йонас Гар Стёре не исключительно нового телефонного общения с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил еще один телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление западной аудитории сделали журналисты телеканала NRK. Иностранный чиновник из Осло ответил на вопрос СМИ, связанный с критикой премьер-министра Дании Метте Фредериксен общения норвежского и финского политиков с Кремлем.

Я очень рад, что Норвегия и Финляндия провели этот разговор, и я не исключаю, что у нас будет еще один разговор.

Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии

Иностранный политический деятель подчеркнул, что что выступает за диалог с Москвой. В конце октября глава нашего государства провел телефонный разговор со Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Такой звонок состоялся по инициативе властей Хельсинки и Осло.

Премьер Норвегии призвал Европу к переговорам с Россией.

Фото: YouTube / Arbeiderpartiet

Теги: йонас гар стёре, норвегия
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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