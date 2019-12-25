Йонас Гар Стёре не исключительно нового телефонного общения с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре допустил еще один телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление западной аудитории сделали журналисты телеканала NRK. Иностранный чиновник из Осло ответил на вопрос СМИ, связанный с критикой премьер-министра Дании Метте Фредериксен общения норвежского и финского политиков с Кремлем.

Я очень рад, что Норвегия и Финляндия провели этот разговор, и я не исключаю, что у нас будет еще один разговор. Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии

Иностранный политический деятель подчеркнул, что что выступает за диалог с Москвой. В конце октября глава нашего государства провел телефонный разговор со Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Такой звонок состоялся по инициативе властей Хельсинки и Осло.

Премьер Норвегии призвал Европу к переговорам с Россией.

Фото: YouTube / Arbeiderpartiet