На Сахалине при жёсткой посадке загорелся двигатель самолёта Ан-3

По предварительным данным, погибших и пострадавших, нет.

Экипаж российского самолета Ан-3, совершившего жесткую аварийную посадку и загоревшегося в поле у села Зональное на Сахалине, выполнял тренировочные спуски сотрудников авиалесохраны. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС. Представители Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнили, что борт совершил жесткую посадку в двух километрах от посадочной площадки Зональное. Экстренным службами удалось потушить загоревшийся объект.

ЧП произошло во время тренировочных спусков. Пять человек - это сотрудники авиалесохраны, они тренировались. Два пилота - сотрудники ООО "Добролет". Воздушное судно принадлежит им. экстренное ведомство в регионе

В Самарской области во время орошения полей упал легкомоторный самолет Ан-2.

Фото и видео: ГУ МЧС по Сахалинской области