Правительство РФ выплатило компенсации родственникам погибших в теракте над Синаем

Спустя 9,5 лет после теракта над Синайским полуостровом (Египет) родственники погибших получили компенсации от российского правительства. Это единственная помощь людям, которая была оказано с 2015-го года, если не считать страховых выплат, – передает "КП-Петербург".
Напомним, что инцидент имел место 31-го октября 2015-го года. Самолет с 224 пассажирами летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и потерпел крушение. Российское следствие признало аварию терактом. Впрочем, личности террористов установлены не были, а Египет отказался помогать расследованию происшествия.
Сегодня стало известно, что родственники погибших получили суммарно 280,5 млн рублей из резервного фонда российского правительства в качестве компенсации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Выплаты от правительства получили 187 человек. Речь именно о родственниках первой линии: это родители, жены, мужья, дети. Остальные, к сожалению, не дожили до этого дня. Нам выплатили по 1,5 миллиона рублей на человека. Эти деньги очень важны родственникам жертв. Люди месяцами стоят в очереди на обычные обследования, реабилитацию. Поэтому средства пойдут, в основном, на восстановление здоровья.
Ирина Захарова, руководительница благотворительного фонда "Рейс 9268"
Потерявшая в ЧП дочь Ирина Захарова отметила в интервью журналистам, что произошедшее признали терактом в том числе на уровне правительства. Ранее об этом утверждали только в СК.
По сути, мы девять лет ждали, чтобы к нам применили федеральный закон "О противодействии терроризму". Мы чисто случайно узнали, что нас не считают пострадавшими от теракта. Пять лет назад мне сообщил это один из высокопоставленных чиновников. Я тогда хотела опустить руки. Ведь это абсурд, у нас есть документы, постановления СК, что мы потерпевшие в результате теракта! Следующие четыре года я билась через эту стену бюрократии, писала в генпрокуратуру, администрацию президента. И вот итог, справедливость восторжествовала.
Ирина Захарова, руководительница благотворительного фонда "Рейс 9268"
В это же время благотворительный фонд "Рейс 9268" продолжает помогать родственникам погибших в аварии над Синаем и готовится к 10-й годовщине происшествия. Ирина Захарова организовывает экскурсии, мастер-классы и путевки в санатории для пострадавших.
За прошлые годы мы оплатили 65 путевок на санаторно-курортное лечение. В 2025-м году – 18. Встречаемся в Новый год и по другим поводам, ходим в церковь, это такая психологическая разгрузка, чтобы не оставаться одним запертыми в квартире. Многие стали инвалидами и нуждаются в медпомощи и поддержке.
Ирина Захарова, руководительница благотворительного фонда "Рейс 9268"
По данным журналистов, законопроект о социальной помощи родственникам погибших в теракте сейчас поставлен на паузу в связи с спецоперацией, после начала которой увеличилось число терактов.
Ранее мы рассказывали, что на Васильевском острове рухнула часть фасада здания.
Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Рейс 9268"
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