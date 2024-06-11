Правительство РФ выплатило компенсации родственникам погибших в теракте над Синаем

После девяти лет разбирательств люди получили помощь от государства.

Спустя 9,5 лет после теракта над Синайским полуостровом (Египет) родственники погибших получили компенсации от российского правительства. Это единственная помощь людям, которая была оказано с 2015-го года, если не считать страховых выплат, – передает "КП-Петербург".

Напомним, что инцидент имел место 31-го октября 2015-го года. Самолет с 224 пассажирами летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и потерпел крушение. Российское следствие признало аварию терактом. Впрочем, личности террористов установлены не были, а Египет отказался помогать расследованию происшествия.

Сегодня стало известно, что родственники погибших получили суммарно 280,5 млн рублей из резервного фонда российского правительства в качестве компенсации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплаты от правительства получили 187 человек. Речь именно о родственниках первой линии: это родители, жены, мужья, дети. Остальные, к сожалению, не дожили до этого дня. Нам выплатили по 1,5 миллиона рублей на человека. Эти деньги очень важны родственникам жертв. Люди месяцами стоят в очереди на обычные обследования, реабилитацию. Поэтому средства пойдут, в основном, на восстановление здоровья. Ирина Захарова, руководительница благотворительного фонда "Рейс 9268"

Потерявшая в ЧП дочь Ирина Захарова отметила в интервью журналистам, что произошедшее признали терактом в том числе на уровне правительства. Ранее об этом утверждали только в СК.

По сути, мы девять лет ждали, чтобы к нам применили федеральный закон "О противодействии терроризму". Мы чисто случайно узнали, что нас не считают пострадавшими от теракта. Пять лет назад мне сообщил это один из высокопоставленных чиновников. Я тогда хотела опустить руки. Ведь это абсурд, у нас есть документы, постановления СК, что мы потерпевшие в результате теракта! Следующие четыре года я билась через эту стену бюрократии, писала в генпрокуратуру, администрацию президента. И вот итог, справедливость восторжествовала. Ирина Захарова, руководительница благотворительного фонда "Рейс 9268"

В это же время благотворительный фонд "Рейс 9268" продолжает помогать родственникам погибших в аварии над Синаем и готовится к 10-й годовщине происшествия. Ирина Захарова организовывает экскурсии, мастер-классы и путевки в санатории для пострадавших.

За прошлые годы мы оплатили 65 путевок на санаторно-курортное лечение. В 2025-м году – 18. Встречаемся в Новый год и по другим поводам, ходим в церковь, это такая психологическая разгрузка, чтобы не оставаться одним запертыми в квартире. Многие стали инвалидами и нуждаются в медпомощи и поддержке. Ирина Захарова, руководительница благотворительного фонда "Рейс 9268"

По данным журналистов, законопроект о социальной помощи родственникам погибших в теракте сейчас поставлен на паузу в связи с спецоперацией, после начала которой увеличилось число терактов.

Ранее мы рассказывали, что на Васильевском острове рухнула часть фасада здания.

Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд "Рейс 9268"