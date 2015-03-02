На Васильевском острове рухнула часть фасада здания

Территория аварийного участка уже ограждена, первая экспертиза начнется сегодня.

Во вторник, 22 апреля, произошло частичное разрушение фасадной конструкции многоэтажного жилого комплекса "Нева-Нева", расположенного на 24-й линии Васильевского острова в Петербурге. Частично обрушившиеся элементы не привели к человеческим жертвам, утверждают официальные представители жилого комплекса.

Специалисты уже выехали на место происшествия. Планируется привлечение промышленных альпинистов для тщательного обследования фасада, как снаружи, так и изнутри здания. Территория аварийного участка уже ограждена, первая экспертиза начнется сегодня, сообщили представители управляющей компании.

Подробности инцидента уточняются компетентными службами.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура потребовала закрыть незаконную гостиницу в квартире на Можайской. Выяснилось, что жильё подверглось перепланировке и было оборудовано для предоставления гостиничных услуг.

Фото: Яндекс.карты