Прокуратура потребовала закрыть незаконную гостиницу в квартире на Можайской

Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка деятельности гостиницы, незаконно предоставляющей услуги в квартире по адресу: улица Можайская, дом 28, литера А.
Выяснилось, что жильё подверглось перепланировке и было оборудовано для предоставления гостиничных услуг. Информация о мини-отеле распространялась через интернет-ресурсы: предлагалась аренда меблированных номеров формата "двухместная студия c балконом и с красивым видом из окна".
Однако действующими федеральными нормативами прямо запрещена организация отелей в жилых домах, поскольку подобные объекты создают неудобства жителям и ухудшают качество жизни окружающих, мешая пользованию общедомовым имуществом.
Администрация района обратилась в судебные инстанции с иском к собственнику квартиры, настаивая на прекращении незаконной предпринимательской деятельности и возвращении жилья к целевому предназначению.
Иск прокуратуры удовлетворён судом, решение вступило в законную силу. Для контроля над исполнением постановления надзорный орган продолжит мониторинг ситуации.
Ранее мы сообщили о том, что в доме Утемана на Большом проспекте П. С. незаконно построили мансарду.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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