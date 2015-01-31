В доме Утемана на Большом проспекте П. С. незаконно построили мансарду

Чердак в здании разделен на несколько квартир-студий.

На объекте культурного наследия "Дом Ф. Ф. Утемана" на Большом проспекте П. С. незаконно построили мансарду. Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по данному факту, сообщили в надзорном ведомстве 18 апреля.

Чердак разделен на несколько квартир-студий. В помещении произвели перепланировку, возвели дополнительные стены. Кроме того, в кровлю вмонтированы мансардные окна, подключены электричество и водоснабжение с его отведением. Один из жителей дома сдавал это жилье.

Прокурор района внес представление в адрес управляющей организации, которое рассмотрено и удовлетворено. Фактическое освобождение помещений находится на контроле ведомства.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга