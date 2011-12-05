Бывший доходный дом Кушелева на проспекте Римского-Корсакова признан памятником

Здание представляет подлинный пример городского особняка в стиле раннего модерна.

Бывший доходный дом статского советника Андрея Кушелева, который находится на проспекте Римского-Корсакова, 1, признан памятником регионального значения. Об этом сообщили в КГИОП Петербурга 15 апреля.

Трехэтажное здание построили в 1834 году, следующие 50 лет его внешний облик активно менялся. На месте оконных проемов создавались отдельные входы, возведены четвертый и мансардный этажи. В 1899 году для Андрея Кушелева по проекту архитектора Антония Носалевича дом перестроили. На шатровой башне на металлическом флажке указан "1900" год – год завершения работ.

В 1906-1909 годах в здании располагался профессиональный союз приказчиков. В 1911 году владельцем дома стал потомственный почетный гражданин Павел Золотов. При нем разработали проект переделки первого этажа и подвала, переустройства оконных и дверных проемов с бетонированием пола.

В настоящее время здание является жилым домом. Оно представляет подлинный пример городского особняка в стиле раннего модерна. Там сохранилось внутренне убранство парадных лестниц.

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Фото: "Яндекс.Карты"