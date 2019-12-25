Памятником станет ДК Крупской на проспекте Обуховской Обороны

С 1991 года в здании ДК расположилась книжная ярмарка, работающая по настоящее время.

ДК Крупской на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге получит статус памятника регионального значения. Об этом сообщили в городском КГИОП 10 апреля.

Клуб прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" – один из первых клубов, который был создан для продвижения идей социалистической революции. Его начали строить в 1927 году по проекту советского архитектора Сергея Овсянникова. Открыли клуб 6 ноября.

А в конце 1950-х годов интерьер зрительного зала изменили и выполнили в стиле "сталинского ампира": появились мраморные пилястры, живописные вставки и лепка с советской символикой. В 1963 году учреждение стало Дворцом культуры с присвоением ему имени Надежды Крупской. Там она преподавала с 1891 по 1895 годы.

С 1991 года в здании ДК расположилась книжная ярмарка, работающая по настоящее время.

Ранее мы рассказывали о том, что три газгольдера на Обводном канале признаны памятниками регионального значения.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга