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Памятником станет ДК Крупской на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 10:44
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Памятником станет ДК Крупской на проспекте Обуховской Обороны

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С 1991 года в здании ДК расположилась книжная ярмарка, работающая по настоящее время.

ДК Крупской на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге получит статус памятника регионального значения. Об этом сообщили в городском КГИОП 10 апреля. 

Клуб прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" – один из первых клубов, который был создан для продвижения идей социалистической революции. Его начали строить в 1927 году по проекту советского архитектора Сергея Овсянникова. Открыли клуб 6 ноября. 

А в конце 1950-х годов интерьер зрительного зала изменили и выполнили в стиле "сталинского ампира": появились мраморные пилястры, живописные вставки и лепка с советской символикой. В 1963 году учреждение стало Дворцом культуры с присвоением ему имени Надежды Крупской. Там она преподавала с 1891 по 1895 годы. 

С 1991 года в здании ДК расположилась книжная ярмарка, работающая по настоящее время. 

Ранее мы рассказывали о том, что три газгольдера на Обводном канале признаны памятниками регионального значения. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: дк крупской, кгиоп петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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