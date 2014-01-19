Три газгольдера на Обводном канале признаны памятниками признаны памятниками регионального значения

Архитектор Рудольф Бернгард спроектировал комплекс зданий Главного газового завода.

Здания Главного газового завода Общества столичного освещения включены в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП. Объект включает в себя три газгольдера, здание заводоуправления, а также инспекционное здание и мастерские.

Компания "Общество столичного освещения" была основана в 1858 году и финансировалась крупными спонсорами столицы. Строительство крупнейшего газового предприятия на Обводном канале было профинансировано крупнейшим землевладельцем России графом Шуваловым. Архитектор Рудольф Бернгард спроектировал комплекс зданий Главного газового завода. Строительство газгольдеров ознаменовало собой начало возведения в Петербурге крупных купольных сооружений.

В 1920 году из-за нехватки ресурсов и гражданской войны газовые заводы Петрограда временно приостановили свою деятельность. Однако в 1930-е годы, после принятия решения о широком применении газа в бытовых и промышленных целях, начался процесс восстановления заводов.

Ранее мы сообщили о том, что студгородок Политехнического института признан памятником регионального значения.

Фото: КГИОП