Студгородок Политехнического института признан памятником регионального значения

Комплекс состоит из семи жилых корпусов, возведённых в 1929-1930 годах.

КГИОП Петербурга распорядился внести "Комплекс зданий Студенческого городка Политехнического института" в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Комплекс состоит из семи жилых корпусов, возведённых в 1929-1930 годах. Сегодня эти постройки всё ещё выполняют свою первоначальную роль и служат общежитиями. Верхний этаж фабрики-кухни сдаётся в аренду театральной студии.

Корпусная планировка пятиэтажных зданий выполнена коридорным способом, с комнатами по обеим сторонам. Большая часть построек построена с использованием комбинированной конструкции: кирпичные стены сочетаются с железобетонными колоннами. Архитектурный облик фабрики-кухни выделяется многообразием уровней и широкими ленточными окнами в обеденном зале на южном фасаде, а также большими вертикальными витринными окнами на северной стороне.

Каждый элемент комплекса обладает выразительными художественными формами и динамичным характером благодаря ступенчатой конфигурации, образованной смещёнными корпусами вдоль торцов фасадов, увеличенными объёмами над трёхмаршевыми лестничными клетками и размещением двухмаршевых лестниц в полукруглых выступах. Этот архитектурный приём помогает избежать однообразия и одновременно обеспечивает естественное освещение коридоров и лестничных пролётов.

Ранее мы сообщили о том, что дом на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка стал памятником.

Фото: КГИОП