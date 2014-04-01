Дом на пересечении набережной Фонтанки и Прядильного переулка стал памятником

Угловой дом на набережной реки Фонтанки и Прядильном переулке обрел статус памятника регионального значения. Об этом рассказали в КГИОП Петербурга 1 апреля.
На участке по проекту архитектора Андрея Михайлова на рубеже XVIII-XIX веков построили двухэтажный каменный дом в стиле классицизма. Поначалу здание принадлежало коллежской асессорше Е. И. Мусиной-Пушкиной. Ее семья сдавала квартиры и комнаты.
В 1857 году для нового владельца, купца М. В. Северова, архитектор Николай Сычев надстроил здание третьим этажом. При этом сохранились детали архитектурного решения фасада.
Скромный декор фасада, созданного в эпоху эклектики, но в целом выдержанного в стилистике классицизма, призван напоминать об архитектуре ранее существовавшего дома.
Пресс-служба КГИОП Петербурга
Сейчас дом расселен, в прошлом году ведомство выдало задание на разработку документации на ремонт и приспособление для современного использования помещений объекта. В январе 2025 года выдано задание на разработку проекта на проведение работ по ремонту.
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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга
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