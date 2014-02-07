Пассажирский самолёт рухнул в жилом районе на западе Индии

Точной информации о погибших и пострадавших пока нет.

Пассажирский самолет авиакомпании Air India потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту города Ахмедабад. По предварительным данным, на борту находились 242 человека. Об этом сообщает индийский телеканал News18.

По информации телеканала NDTV, лайнер вылетел в Лондон (по другим данным — в Бирмингем) и разбился вскоре после вылета. Причины катастрофы пока не установлены.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы и медики. Ведется работа по эвакуации пассажиров и членов экипажа, однако точное число пострадавших и погибших пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщал, что военный летчик высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне.

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