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Задержан водитель BMW, устроивший стрельбу на Парашютной улице
Сегодня, 18:09
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Задержан водитель BMW, устроивший стрельбу на Парашютной улице

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Во время погони он оказал сопротивление.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с применением оружия. Около 11:37 утра в этот четверг, 12 июня, возле АЗС у дома 88 по Парашютной улице водитель BMW в ходе дорожного конфликта достал пистолет и дважды выстрелил в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция оперативно отреагировала на вызов и вскоре задержала подозреваемого. Автомобиль был остановлен, а его водитель доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства конфликта. Проводится проверка, в рамках которой будет определена степень вины задержанного и законность владения оружием.

Ранее Piter.TV сообщал, жителя Петербурга арестовали за передачу данных о военно-морской базе.

Фото: Piter.TV

Теги: погоня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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