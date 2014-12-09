Жителя Петербурга арестовали за передачу данных о военно-морской базе

В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Следствие установило, что в начале 2025 года мужчина через мессенджер получил задание собрать разведывательные данные о Ленинградской военно-морской базе.

Выполняя полученные указания, Ищенко сфотографировал стратегические объекты и передал секретные сведения неизвестному заказчику в виде фотоотчётов и текстовых сообщений, пишет ТАСС.

После задержания в июне 2025 года подозреваемый полностью признал свою вину и не стал оспаривать избранную меру пресечения. Суд постановил содержать его под стражей до 10 августа 2025 года. В случае доказательства вины по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец отправлен в колонию строгого режима за повторное пьяное вождение.

Фото: Piter.TV