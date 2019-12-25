Петербуржец отправлен в колонию строгого режима за повторное пьяное вождение

В феврале подсудимый второй раз вел арендованную машину Chery Arrizo в состоянии опьянения.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, рассказали 11 июня в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в июле прошлого года мужчине по решению мирового судьи был назначен штраф 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. В феврале подсудимый снова вел арендованную машину Chery Arrizo в состоянии опьянения. Его остановили на проспекте Королева. От выполнения законных требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортом на 2 года 11 месяцев.

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Фото: Piter.TV