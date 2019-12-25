ЦРУ заранее знало о планах диверсии на "Северных потоках" и не имело ничего против нее

Оливер Шрём рассказал о том, к каким выводам он пришел в ходе собственного расследования.

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заранее было осведомлено о планах совершения диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря, но не имело ничего против такого преступления. Соответствующий комментарий сделал специализирующийся на расследованиях западный журналист Оливер Шрём немецкому телеканалу NTV.

Да, ЦРУ, по нашим данным, на раннем этапе знало. Его сотрудники на месте сначала не имели ничего против плана, они даже допускали финансовое участие... Когда организаторы решили взорвать трубопроводы, они обратились к своим американским контактам. Оливер Шрём, журналист из Германии

Ранее представитель СМИ вместе с Ульрихом Тиле опубликовал книгу "Подрыв", посвященную теракту на двух нитках трубопровода По его словам, позиция вашингтонской администрации изменилась после того, как о планах узнала нидерландская разведка. Однако сотрудники ЦРУ не были настроено решительно сказать организаторам подрыва о том, что им следует "оставить это дело". Автор публикации выразил мнение о том, что ответственность за операцию таких масштабов не могла лежать на сотрудниках на местах. Согласно расследованию Оливера Шрёма, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный знал о планах диверсии, а также одобрил ее.

Туск назвал правильным уничтожение "Северных потоков".

Фото: YouTube / Jung & Naiv