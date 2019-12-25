Движение поездов было задержано на 2,5 часа.

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Прохоровском районе. Движение поездов было задержано на 2,5 часа. По предварительной информации, ЧП произошло из-за заложенного под рельсы взрывного устройства. Глава региона добавил, что пострадавших нет. Кроме того, ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.

Ранее мы сообщали, что на железной дороге в Воронежской области произошел взрыв.

Фото: pxhere.com