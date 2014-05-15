На железной дороге в Воронежской области произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на 725 км перегона Евдаково-Сагуны. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно.
Информацию о происшествии подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Остановлены несколько поездов. Причина ЧП выясняется.
Ранее Песков предложил дождаться итогов следствия после ЧП на ж/д путях и аэродромах.
Фото: pxhere.com
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