По предварительной информации, пострадавших нет.

На железной дороге в Воронежской области произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на 725 км перегона Евдаково-Сагуны. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно.

Информацию о происшествии подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Остановлены несколько поездов. Причина ЧП выясняется.

Ранее Песков предложил дождаться итогов следствия после ЧП на ж/д путях и аэродромах.

Фото: pxhere.com