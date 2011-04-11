По его словам, СК РФ начал следствие, а в Минобороны выступали с соответствующим заявлением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться итогов следствия после ЧП на ж/д путях и аэродромах в минувшие выходные. Об этом он рассказал журналистам.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о серии происшествий. По его словам, президент РФ Владимир Путин получал информацию в режиме онлайн. Он также напомнил, что СК РФ начал следствие, а в Минобороны выступали с соответствующим заявлением.

Ранее Кремль указал на необходимость отечественного мессенджера.

Видео: Telegram / РИА Новости