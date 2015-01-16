Кремль указал на необходимость отечественного мессенджера

Дмитрий Песков видит необходимость в конкуренции с иностранными аналогами для достижения технологического суверенитета страны.

В Москве назвали отличной ситуацией появление в будущем российского национального мессенджера. Соответствующее заявление от 30 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что такой онлайн-сервис должен успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

Появление национального мессенджера - это очень здорово, при условии, что это будет конкуретноспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам. Потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Япония выбрала путь конфронтации с Россией, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ТАСС