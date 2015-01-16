В Кремле рассказали о недавней встрече Владимира Путина с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Действующие японские власти выбрали путь конфронтации с Москвой, заняв недружественную позицию для нашего государства. Соответствующее заявление от 30 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал вчерашнюю встречу президента в Кремле с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ. В ходе беседы политический лидер вспомнил о добрых личных отношениях с покойным и отметил, что супруга остается всегда желанным гостем из Токио. Дмитрий Песков отреагировал на вопрос СМИ о том, рассчитывает ли Кремль на возможность снижения градуса напряженности, возникшей между странами после начала СВО.

Нынешние власти Японии, к сожалению, избрали путь конфронтации с нашей страной. Они присоединились ко всем незаконным санкциям и ограничениям в отношении России. И таким образом заняли недружественную позицию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: российская делегация отправляется в Стамбул.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости