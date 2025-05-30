Песков: российская делегация отправляется в Стамбул

В Кремле раскрыли сроки того, когда наши дипломаты будут готовы к продолжению обсуждения с Киевом мирного урегулирования украинского кризиса.

Российская делегация отправляется в Стамбул. Соответствующее заявление от 30 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что в турецкой столицы дипломаты должны будут встретиться с украинскими коллегами для дальнейшего обсуждения регионального кризиса и его мирного урегулирования. В Кремле заметили, что уже с утра понедельника специалисты будут готовы к общению со своими визави. На текущий момент официальных заявлений о готовности делегатов из Киева приехать на переговоры не поступало.

Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул. И будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду переговоров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что о втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, сообщил российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Руководитель внешнеполитического ведомства анонсировал передачу украинским партнерам главой делегации РФ Владимиром Мединским меморандума от нашего государства по всем аспектам преодоления первопричин регионального кризиса.

Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому.

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