Песков прокомментировал сообщения об угрозах Мединскому

В Кремле оценили опасность, которая нависла над семьей главы российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле.

В Кремле прокомментировали сообщения об угрозах Владимиру Мединскому. Важно, чтобы профильные службы определили, откуда исходят угрозы в адрес семьи помощника российского президента, главы нашей делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле. Соответствующее заявление от 28 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы охарактеризовал опасность как вопиющую и беспрецедентную ситуацию.

Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы, мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что 28 мая телеведущий Владимир Соловьев сообщил своей аудитории о том, что украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского, в том числе детям. По словам ведущего, Владимир Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики", на которых киевский режим якобы не влияет. Позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уведомила общественность о том, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело.

Песков назвал неконструктивным требование Украины "немедленно передать меморандум".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ