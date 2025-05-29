В Кремле оценили слова Андрея Сибиги и Рустема Умерова.

В Кремле назвали неконструктивным требование Украины "немедленно передать меморандум". Соответствующее заявление от 28 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал слова министра по иностранным делам от киевского режима Андрея Сибиги. Ранее иностранный чиновник призвал Москву передать готовящийся документ незамедлительно. Также министр по обороне Украины Рустем Умеров говорил СМИ о том, что российская сторона якобы тянет с передачей меморандума.

Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно - это все не конструктивно. Здесь можно или подтверждать готовность продолжать переговоры или делать обратное. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков ответил на критику Трампа в адрес Путина в соцсетях.

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