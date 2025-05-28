В Кремле оценили пост в соцсетях американского президента по поводу ситуации на Украине.

Москва никогда не будет жертвовать собственными национальными интересами, которые для российского президента Владимира Путина остаются превыше всего. Соответствующее заявление от 28 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал недавние критические высказывания со стороны лидера Белого дома, президента-республиканца Дональда Трампа в адрес Кремля и нашего политического лидера.

Вместе с тем имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить, которыми нельзя жертвовать. И которыми ни одна из сторон не будет жертвовать исходя из своих национальных интересов. Так же, как и у США, у России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что у стран определенно имеется огромное количество нюансов в рамках того, что предстоит обсудить в будущем в рамках мирного урегулирования регионального кризиса на Украине. Однако ни одна из сторон не собирается жертвовать тем, что в входит в сферу ее национальных интересов. Дмитрий Песков уточнил, что именно первопричины кризиса представляют из себя существенную угрозу национальным интересам в России.

В Кремле прокомментировали подготовку ЕС и Украины к производству дальнобойного оружия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости