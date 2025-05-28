Дмитрий Песков напомнил о целях СВО, заявленных главой государства.

В Москве прокомментировали подготовку Европейского союза и Украины к производству дальнобойного оружия. Соответствующее заявление от 28 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля оценил сведения, поступившие в СМИ, о том, что между Киевом и странами-членами коллективного Брюсселя подготавливается соглашение.

Это лишний раз подчеркивает оправданность нашего стремления ликвидировать первопричины кризиса. ... Потому что именно первопричины представляют существенную угрозу нашим интересам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова прокомментировала заявление Германии о том, что власти из Берлина, Лондона, Вашингтон и Франции сняли с Украины собственные ограничения на дальность применения западного оружия. Чиновница также указала на стремление европейских чиновников увеличивать военные бюджеты на оборону. По мнению сотрудницы МИД РФ, словосочетание "милитаризация Европы" может стать словом 2025 года.

Песков: РФ не будет раскрывать через СМИ содержание готовящихся меморандумов.

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