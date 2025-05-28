В Кремле анонсировали в скором времени новый раунд переговоров с Украиной.

Работа над российской версией меморандума по мирному урегулированию украинского кризис в настоящее время находится на финальной стадии. Соответствующее заявление от 28 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что скоро этот документ появится. При этом в Москве все еще ничего не слышали относительного того, как продвигается работа над версией меморандума от киевского режима.

Скоро уже станут известны уже проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет уже о следующем раунде переговоров. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Эксперт добавил, что обществу следует аккуратно относиться к "откровениям" и рассуждениям в СМИ по теме регионального конфликта, так как многие из презентованных аудитории материалов представляют из себя конкретную ложь, фейки или абсолютно неверны. Дмитрий Песков призвал публику понять, что обмен позициями и подходами ведется и будет вестись в дискретном режиме, так как альтернативного разговора по теме быть не может.

Песков назвал условие для возможной встречи Путина и Зеленского.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ