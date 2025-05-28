Песков назвал условие для возможной встречи Путина и Зеленского

В Кремле сообщили об отсутствии изменении позиции по теме.

В Москве назвали условие для возможной рабочей встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Соответствующее заявление от 28 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что по вопросу потенциального мероприятия пока что нет никаких изменений. Двусторонние контакты могут состояться по результатам договоренности, достигнутых делегациями.

Никаких изменений в позиции по принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. А в этом плане изменений в нашей позиции никаких. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ТАСС