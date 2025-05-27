В Кремле указали на наличие у России и США политической воли для совместной работы.

Москва и Вашингтон могут быть не согласны по каким-то вопросам,мировому сообществу следует помнить о том, что определенные расхождения в позиции двух государств неизбежны. Соответствующее заявление от 27 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что при этом в Кремле и Белом доме существует политическая воля продолжать совместную работу. Таким образом эксперт ответил СМИ на вопрос о том, не помешает ли организации обмена заключенными между Россией и США критика со стороны президента-республиканца Дональда Трампа по поводу ракетных ударов Вооруженных сил России по Украине.

Ясно, что российская и американская стороны не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются. Работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: многие СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров на Украине.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ