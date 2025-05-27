В Кремле раскрыли сведения о том, что западные журналисты задействованы в попытке давления на белый дом по санкциям против РФ.

В Москве видят, что множество СМИ участвуют в кампании по срыву переговорного процесса и подзадориванию американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе к введению нового антироссийского санкционного давления. Соответствующее заявление от 27 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили прессе, что эта ситуация видна просто невооруженным глазом и руководство страны отдает себе в этом отчет.

Много сливов, мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью подзадоривать американцев на введение новых санкций. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: атаки Украины на Россию не способствуют продвижению к миру.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ