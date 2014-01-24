Песков: атаки Украины на Россию не способствуют продвижению к миру

Атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы не способствуют продвижению сторон регионального конфликта к мирному процессу. Соответствующее заявление от 26 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Ранее министерство по обороне нашей страны уточнили, что армия киевского режима кратно увеличила количество атак своими и беспилотниками и западными реактивными снарядами по гражданским объектам, расположенным на территории России. Чиновник из Кремля добавил, что большое число СМИ принимают участие в кампании, которая нацелена в медиапространстве на срыв мирного процесса и подзадоривание Вашингтона на введение новых санкций против Москвы.

Эти действия Киева, они диссонируют с устремлением к мирному процессу, и, конечно, мы эти действия осуждаем, они не способствуют продвижению к миру. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости