В Кремле напомнили о попытке ВСУ бить по Москве во время официальных визитов иностранных политиков.

В Кремле напомнили о том, что угрозы киевского режима зарубежным лидерам накануне Дня Победы слышали все. Соответствующее заявление от 26 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что украинские власти продолжают организовывать свои воздушные нападения на Россию, поэтому руководство и принимает ответные шаги ради обеспечения национальной безопасности. Дмитрий Песков заметил, что коллеги с Банковой угрожали иностранным политических лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Опасность со стороны киевского режима могут подтвердить фактические свидетели ситуации, которыми стали высокопоставленные гости в российской столице. Речь идет о том, что ВСУ пытались при помощи дронов атаковать территорию РФ. Противник бил по крупным городам и конкретно по Москве накануне важного исторического дня.

Эти угрозы киевского режима слышали все.... Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Президент Путин делает что должно для обеспечения безопасности России Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия пока не передавала Киеву проект меморандума.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости