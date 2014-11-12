В Кремле напомнили о важности тщательной проработки документа.

Москва пока что не передавала киевскому режиму собственный проект меморандума о будущем мирном договоре, работа над текстом документа продолжается. Соответствующее заявление от 26 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля напомнил, что речь идет о серьезной инициативе, требующей тщательной подготовки и выверки деталей. Эксперт сообщил СМИ о то, что реализация стамбульских договоренностей будет продолжена. В вопросе обмена военнопленными с украинскими властями, во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты делегатами в столице Турции, процесс будет продолжен.

Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается, это серьезный проект, проект серьезного документа, требует тщательной выверки и подготовки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Российское министерство по обороне накануне уведомило общественность о проведении обмена пленными между РФ и Украиной по формуле "1 000 на 1 000" согласно заключенным стамбульским договоренностям, достигнутыми делегациями из двух стран 16 мая.

Песков связал с эмоциональной перегрузкой высказывания Трампа про удары ВКС РФ.

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