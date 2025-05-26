В Кремле рассказали об ответной реакции на украинские воздушные атаки.

В Москве связали с эмоциональной перегрузкой высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа про ракетные удары Воздушно-космических сил России по украинским объектам. Соответствующее заявление от 26 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что атаки Вооруженных сил РФ наносятся по военным объектам киевского режима. Эти действия представляют собой ответ на шаги властей противной стороны в отношении мирной, социальной, гражданской инфраструктуры РФ. Эксперт добавил, что Белый дом приложил "очень большие усилия" для начала мирных переговоров по урегулированию регионального кризиса, что предполагает "эмоциональную перегрузку".

Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям... Мы признательны <...> конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех и эмоциональными реакциями. Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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