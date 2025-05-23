В Кремле видят противоречия между странами-членами ЕС.

В Москве прокомментировали попытки Европейского союза ограничить Венгрию. Соответствующее заявление от 22 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что мировое сообщество фиксирует растущие внутри регионального содружества противоречия. Известно, что Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Будапешта права голоса, согласно существующей статье 7 договора о Европейском союзе.

И на фоне этого эти противоречия растут. Это одно из проявлений этих противоречий. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена ЕС, которое признано коллективным Брюсселем нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из регионального сообщества не предусмотрено. Документ применяться "за систематическое нарушение ценностей партнеров, включая принципы верховенства права.

Песков не стал комментировать вопрос о глубине буферной зоны между Россией и Украиной.

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