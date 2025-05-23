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Песков не стал комментировать вопрос о глубине буферной зоны между Россией и Украиной

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В Кремле считают, что ответить на вопрос могут только сотрудники пресс-службы Минобороны РФ.

В Москве не стали комментировать вопрос о возможной глубине буферной зоны между Россией и Украиной. Соответствующее заявление от 22 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник из Кремля переадресовал данный вопрос к представителям министерства по обороне страны.

Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в четверг, 22 мая, во время рабочего совещания с членами федерального правительства в режиме видеоконференции президент Владимир Путин рассказал коллегам о том, что Вооруженные силы страны сейчас решают задачу создания буферной зоны, обеспечивающей безопасность вдоль государственной границы между Россией и Украиной.

В Кремле затруднились прокомментировать предложения об изменениях в конституции.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: буферная зона, дмитрий песков, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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