Песков не стал комментировать вопрос о глубине буферной зоны между Россией и Украиной

В Москве не стали комментировать вопрос о возможной глубине буферной зоны между Россией и Украиной. Соответствующее заявление от 22 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля переадресовал данный вопрос к представителям министерства по обороне страны.
Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос к министерству обороны.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что в четверг, 22 мая, во время рабочего совещания с членами федерального правительства в режиме видеоконференции президент Владимир Путин рассказал коллегам о том, что Вооруженные силы страны сейчас решают задачу создания буферной зоны, обеспечивающей безопасность вдоль государственной границы между Россией и Украиной.
В Кремле затруднились прокомментировать предложения об изменениях в конституции.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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