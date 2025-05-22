В Кремле затруднились прокомментировать предложения об изменениях в конституции

Ранее Петр Толстой и Сергей Миронов выступили с предложениями по изменению основного закона страны.

В Москве рассказали о том, что трудно прокомментировать предложения о внесении изменений в Конституцию страны, так как нет понимания, о чем именно идет речь. Соответствующее заявление от 22 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Напомним, что вице-спикер Государственной думы Петр Толстой выразил мнение о том, что в будущем в основной закон рФ могут быть внесены существенные правки. Позже руководитель политической фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил общественности исключить из Конституции пункт о возможности двойного гражданства.

Здесь трудно что-то сказать, нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля масштабированием.

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