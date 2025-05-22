Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля масштабированием

В Кремле оценили дискуссию об изображении на президентском сайте.

Разница в изображениях герба Российской Федерации на официальном сайте Кремля связана с масштабированием изображения. В том случае, если его уменьшать, то зрителю будет казаться, что там ромб, тогда как в реальности речь идет о кресте. Соответствующее заявление от 21 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что на сайте президента в специальном разделе есть полноформатный государственный герб, который "абсолютно доступен всем". Таким образом эксперт из Москвы прокомментировал общественную дискуссию вокруг изображения герба РФ на президентском сайте.

На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, и это совершенно не связано с тем, что там ромбики. Если растянуть и увеличить - будут кресты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков рассказал о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ