Песков рассказал о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной

В Кремле напомнили о том, что речь идет о трудоемком процессе.

В Москве рассказали о том, что все стороны заинтересованы провести обмен пленными как можно быстрее. Соответствующее заявление от 22 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле уточнили, что провести обмен военнослужащих "тысяча на тысячу" представляет из себя трудоемкий процесс. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, определена ли уже дата обмена бойцов между Москвой и Киевом.\

Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет об 1 000 на 1 000, то, конечно, это требует какого-то времени. Эта работа продолжается. Но достаточно оперативно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ готова всеми доступными средствами защищать свое судоходство.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости