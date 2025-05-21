В Кремле

Москва готова защищать собственное судоходство всеми доступными средствами, имеющимися у страны в рамках международного законодательства. . Соответствующее заявление от 21 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле пояснили СМИ, что государство будет достаточно жестко реагировать на угрозы. Таким образом эксперт прокомментировал недавние высказывания помощника российского президента Николая Патрушева. Тот упомянул общественности, что морские угрозы со стороны стран-членов коллективного Запада лишь усиливаются, однако они будут встречать "адекватный и соразмерный отпор".

Но, как показывают последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал разработку системы "Золотой купол" суверенным делом США.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ