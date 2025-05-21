Песков назвал разработку системы "Золотой купол" суверенным делом США

В Кремле ждут продолжения диалога с США по стратстабильности.

Разработка новой американской системы противоракетной обороны "Золотой купол" является суверенным делом для Вашингтона. Соответствующее заявление от 21 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал начало новой государственной программы в США. Он пояснил, что Москве важно понимают нюансы, но пока что широкая общественность не получила достаточную детализацию. Российское руководство ждет в ближайшем будущем возобновления контактов с Белым домом по вопросам стратегической стабильности.

Это суверенное дело США. Если США считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол". Проект обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Президент-республиканец Дональд Трамп отметил, что система будет включать в себя наземные, морские и космические системы. Ввод в эксплуатацию ожидается до конца второго президентского срока действующей администрации в Вашингтоне.

Песков о том, может ли быть Ватикан местом российско-украинских переговоров.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ