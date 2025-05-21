Песков о том, может ли быть Ватикан местом российско-украинских переговоров

В Кремле оценили предложение по встрече делегаций по урегулированию украинского кризиса .

Площадка для двусторонних переговоров российской делегации с украинскими коллегами в настоящий момент не определена. Соответствующее заявление от 21 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал СМИ возможность организации рабочих контактов между Москвой и Киевом на территории Ватикана.

Пока по месту дальнейших переговоров решения не принималось. Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости