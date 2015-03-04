Песков: точных сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет

В Кремле раскрыли процесс формирования совместного решения по украинскому кризису.

Сроки подготовки совместного меморандума между Москвой и Киевом все еще не установлены, так как для начала стороны регионального конфликта обменяются собственными проектами, после чего будут вырабатывать единый текст. Соответствующее заявление вечером 19 мая журналистам на брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков.

Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, весь дьявол кроется в деталях... Будет произведен обмен этими проектами документов. Ну и затем - сложные контакты по выработке все-таки единого текста. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ТАСС